Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a anuntat vineri ca incepand de luni toti pasagerii care intra in Turcia vor trebui sa faca dovada unui test negativ pentru coronavirus realizat cu cel mult 72 de ore inainte de venirea lor, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Pasagerii care nu vor putea…

- Autoritațile de la Ankara au decis sa ceara teste PCR negative pentru pasagerii care vor sa intre pe teritoriul sau. Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a anuntat vineri ca incepand de luni toti pasagerii care intra in Turcia vor trebui sa faca dovada unui test negativ pentru coronavirus realizat...…

- Romanii care vor sa ajunga in Turcia trebuie sa știe ca autoritațile de la Ankara au decis ca toate persoanele care intra in țara trebuie sa aiba un test negativ pentru COVID-19. Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a anuntat vineri ca incepand de luni toti pasagerii care intra in Turcia vor…

- Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a anuntat vineri ca incepand de luni toti pasagerii care intra in Turcia vor trebui sa faca dovada unui test negativ pentru coronavirus realizat cu cel mult 72 de ore inainte de venirea lor, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a anuntat vineri ca persoanele care intra in Turcia vor trebui sa faca dovada unui test negativ pentru coronavirus realizat cu cel mult 72 de ore inainte de sosire.

- Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a anuntat vineri ca incepand de luni toti pasagerii care intra in Turcia vor trebui sa faca dovada unui test negativ pentru coronavirus realizat cu cel mult 72 de ore inainte de venirea lor, relateaza Reuters. Pasagerii care nu vor putea sa ofere un rezultat…

- Vaccinul Chinei realizat de compania Sinovac Biotech are o eficiența de 91,25%, iar rata este foarte probabil sa creasca pe baza rezultatelor testelor finale, au spus joi cercetatorii turci, in timp ce țara este a doua dupa Brazilia care vine cu rezultate pentru candidatul chinezesc, relateaza Reuters.…

- Turcia este gata sa procure vaccinul rusesc impotriva COVID-19 daca acesta indeplineste criteriile Ankarei, a declarat miercuri ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, dupa ce mass-media din tara sa cita declaratii in care el excludea achizitionarea vaccinului rusesc, relateaza Reuters.…