Stiri pe aceeasi tema

- Philip Clements, preotul britanic care s-a casatorit cu romanul Florin Marin in anul 2017, s-a stins din viața in noaptea de duminica spre luni. Vicarul ajunsese in stare grava la spitalul Elias din Capitala, iar medicii n-au mai putut face nimic pentru el. „Florinel de la Vișina” e singura persoana…

- Florin Marin a primit cea mai șocanta veste: Philip Clements a murit. Decesul a survenit aproape de miezul nopții, in urma unor probleme cardiace. Vicarul va fi incinerat, așa cum și-a dorit, iar cenușa lui va fi aruncata in apa, in Herastrau, a dezvaluit Florin Marin pentru SpyNews. Un…

- Philip Clements s-a stins din viața in urma cu cateva ore, lasandu-l pe soțul sau, Florin Marin, mai tanar cu 54 de ani, indurerat, cu o mica avere și multe intrebari! Tanarul a dezvaluit pentru Spynews.ro cu ce ramane dupa moartea partenerului sau.

- Veste trista! Fostul preot Philip Clements, in varsta de 81 de ani, s-a stins din viața in urma cu cateva ore. Vicarul gay ajunsese la spital sambata și in ciuda eforturilor medicilor, a trecut la cele veșnice. Informația a fost confirmata de Florin Marin, romanul cu care Clements se casatorise in urma…

- Moartea unei asistente de la Spitalul Județean Botoșani, transferata la Iași și tratata pentru COVID-19, a dat naștere unei dispute intre cadrele medicale și autoritați.Femeia a fost inițial declarata decedata din cauza noului coronavirus, dar INSP a revenit asupra comunicarii - ultimele doua…

- Vincent Cassel, 53 de ani, a ajuns la urgențe dupa un accident rutier in care a fost implicat. Actorul a cazut, miercuri, de pe scuter in apropierea satului francez Arbonne și a suferit mai multe rani la fața, brațe și piept. Conform The Mirror, care citeaza un martor ocular, accidentul a avut loc intr-o…

- Doi ani fara Andrei Gheorghe! Doi ani de durere, suspin și lacrimi. Doi ani in care familia a pierdut-o și pe Petruța Gheorghe, singurul stalp ramas care mai putea susține copiii. Cum arata astazi Anastasia, fiica biologica a fostului jurnalist?

- Un barbat, de 42 de ani, din Tecuci, s-a ales cu dosar penal dupa ce si-a lovit si amenintat sotia cu moartea, pe numele acestuia fiind emis ordin de protectie, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, un echipaj…