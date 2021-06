Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate 22 de actiuni punctuale (dintre care 19 organizate independent de catre politisti, doua organizate cu I.J.J. Arges si una cu alte structuri). In cadrul activitaților au fost verificate 627 de persoane, precum și 108 mijloace de transport persoane. Totodata,…

- In ultimele 72 de ore, au fost desfașurate 66 de actiuni punctuale (dintre care 57 organizate independent de catre politisti, șase organizate cu I.J.J. Arges si trei cu alte structuri). In cadrul activitaților au fost verificate 2.115 persoane, precum și 286 de mijloace de transport persoane. Totodata,…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate 22 de actiuni punctuale (dintre care 19 organizate independent de catre politisti, doua organizate cu IJJ Arges si una cu alte structuri). In cadrul activitaților au fost verificate 813 persoane, precum și 109 mijloace de transport persoane. Au fost verificate…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate 22 de actiuni punctuale (dintre care 19 organizate independent de catre politisti, doua organizate cu I.J.J. Arges si una cu alte structuri). In cadrul activitaților au fost verificate 775 de persoane, precum și 94 de mijloace de transport persoane. Totodata,…

- In ultimele 24 de ore, au fost verificate 120 societați comerciale, unde politistii au transmis reprezentantilor tuturor agentilor comerciali și centrelor comerciale verificate sa ia masuri pentru respectarea normelor de prevenire a infectarii și combatere a raspandirii coronavirusului. Au fost desfașurate…

- In ultimele 24 de ore au fost desfașurate 22 de actiuni punctuale (dintre care 19 organizate independent de catre politisti, doua organizate cu IJJ Arges si una cu alte structuri). In cadrul activitaților au fost verificate 604 persoane, precum și 79 de mijloace de transport persoane. Au fost verificate…

- Polițiștii din Teiuș, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii locali au depistat un barbat de 53 de ani, din oraș, care nu a respectat masura carantinarii și a parasit locația unde ar fi trebuit sa se afle pentru urmatoarele doua saptamani, ca urmare a faptului ca s-au intors din strainatate. Barbatul…

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in scopul prevenirii raspandirii virusului Covid 19. In ultimele 24 de ore au fost verificate 605 de persoane aflate in carantina,…