Stiri pe aceeasi tema

- Simona Bucura Oprescu si Natalia Intotero depun astazi juramantul in fata presedintelui Klaus Iohannis si isi pot lua in primire ministerele, la trei zile distanta dupa ce conducerea PSD le-a desemnat in functie. Potrivit programului anuntat de Administratia Prezidentiala, miercuri, la ora 14.00, va…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, spune ca demisia sa, ceruta in scandalul azilelor groazei, „nu conteaza”. Oficialul subliniaza, in schimb, ca ceea ce are de facut este sa se concentreze pe rezolvarea problemelor din acest sistem. Ministrul Muncii, in subordinea caruia sunt agențiile și instituțiile…

- Marius Budai a reacționat, joi, in cazul descoperirilor șocante de la caminele de batrani. „Daca se dovedesc a fi adevarate, atunci cu siguranța pedepsele trebuie sa fie maxime”, a transmis ministrul Muncii. „De cand au inceput aceste lucruri, ieri și astazi, am solicitat tuturor direcțiilor, am cerut…

- In ziua in care și-a anunțat demisia de la conducerea SRI, Eduard Hellvig a mai primit o decorație din partea lui Klaus Iohannis. Decretul semnat de Iohannis și contrasemnat de Marcel Ciolacu, privind conferirea Ordinului Național Steaua Romaniei in grad de Comandor lui Eduard Raul Hellvig, a fost…

- Nicolae Ciuca este asteptat sa-și depuna luni dupa-amiaza demisia din funcția de premier. Planul pentru plecarea de la Guvern a fost discutat deja la nivelul Coaliției cu președintele Klaus Iohannis, insa totul depinde de greva din Educație. Ciuca așteapta luni raspunsul de la profesori daca accepta…

- Peste 1.000 de cadre didactice protesteaza, vineri dimineața, la Sibiu, la o zi distanța de colegii lor care au ieșit in strada, joi, cu zecile de mii, in Capitala și in mai multe orașe din țara și dupa vizita oficiala a lui Klaus Iohannis și a președintelui Germaniei Frank-Walter Steinmeier. „In data…

- Klaus Iohannis face glume pe seama grevei profesorilor. In timp de mii de profesori iși striga nemulțumirile in strada, iar elevii lipsesc la ore de patru zile, președintele rade și glumește cu elevii soției sale. „Vedeți ca pana și greva are ceva avantaje”, le-a spus Iohannis, facand referire la faptul…

- Klaus Iohannis a sesizat, miercuri, Curtea Constituționala cu privire la legea care are ca obiect de reglementare completarea Codului de procedura civila cu dispoziții referitoare la ordinea judecarii proceselor in materie civila. ”Va solicit sa admiteți sesizarea de neconstituționalitate și sa constatați…