Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea semnala, luna viitoare, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2024, a relatat marti, 3 octombrie, cotidianul Kommersant , are noteaza ca acest lucru ar deschide calea pentru ramanerea la putere a lui Putin cel putin pana in 2030. In cadrul unei conferinte…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea semnala, luna viitoare, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2024, a relatat marti cotidianul Kommersant, preluat de Reuters, care noteaza ca acest lucru ar deschide calea pentru ramanerea la putere a lui Putin cel putin pana in 2030. In cadrul unei conferinte…

- Planul Rusiei de a crea ”un hub al gazelor” in Turcia, pentru a inlocui vanzarile pierdute catre Europa, este intarziat de dezacordurile cu Turcia cu privire la cine ar trebui sa fie responsabil de acesta, au declarat doua surse familiare cu proiectul pentru Reuters.Presedintele rus Vladimir Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca amana pentru „sfarsitul anului” un eventual anunt privind candidatura sa la alegerile prezidențiale de la anul, care ar putea sa-l mentina la putere pana in 2036.

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, presedinte al organizatiei PNL Sibiu, a declarat sambata ca presedintele liberalilor, Nicolae Ciuca, reprezinta cea mai buna alegere pentru a reprezenta formatiunea la alegerile prezidentiale din 2024. Prezenta in emisiunea „In fata ta” de la Digi24, Turcan a fost…

- Donald Trump a denuntat cu fermitate data stabilita de un judecator pentru inceperea procesului sau federal la Washington cu privire la presiunile electorale din 2020, calificand decizia „ingerinta electorala” in alegerile prezidentiale din 2024, relateaza AFP. Intr-o postare pe reteaua sa Truth Social,…

- Vladimir Putin se pregatește de o victorie „en fanfare” la alegerile prezidențiale de la anul, scrie publicația independenta Meduza.io, care a aflat ca aparatul politic de la Kremlin a setat un target de cel puțin 80% voturi pentru omul care conduce Rusia din 2000. Publicația a vorbit cu mai multe surse,…

- Presedintele rus Vladimir Putin „a pierdut deja razboiul” in Ucraina, a afirmat joi omologul sau american Joe Biden, susținand ca se asteapta ca Moscova sa fie impinsa sa negocieze de contraofensiva ucraineana, relateaza AFP. „Putin deja a pierdut razboiul”, a declarat Biden in cadrul unei conferinta…