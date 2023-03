Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu a obținut calificarea in turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Miami, dupa ce s-a impus in trei seturi in fața favoritei numarul șapte, Maria Sakkari, scor 5-7, 6-3, 6-4. Primul set i-a aparținut grecoaicei, care a profitat de cele doua servicii pierdute de Andreescu și s-a impus…

- Vești bune din tenis. Perechea Irina Begu/Anhelina Kalinina (Romania/Ucraina) s-a calificat, sambata, in optimile probei de dublu de la turneul WTA 1000 de la Miami.Begu si Kalinina le-au invins pe japonezele Ena Shibahara/Shuko Aoyama, scor 3-6, 6-1, 10-6, informeaza News.ro.In optimi, Begu si Kalinina…

- Perechea romano-japoneza Monica Niculescu/Miyu Kato a fost invinsa de cuplul format din Luisa Stefani (Brazilia) si Shuai Zhang (China), cu 7-5, 6-3, sambata, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 500 de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari.…

- Perechea romano-japoneza Monica Niculescu/Miyu Kato s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 500 de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dupa 6-2, 6-4 cu cuplul Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Alexa Guarachi (Chile). Niculescu si partenera sa au obtinut victoria…

- Perechea romano-spaniola Jaqueline Cristian/Marina Bassols Ribera a fost invinsa de cuplul Dalma Galfi (Ungaria)/Oksana Kalasnikova (Georgia), cu 7-6 (7/1), 6-4, luni, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 225.480 de euro.…

- Perechea formata din Gabriela Ruse si Marta Kostiuk (Ucraina) va juca, vineri in semifinalele probei feminine de dublu de la Australian Open. Partida se va disputa pe Margaret Court Arena. Ruse si Kostiuk le vor avea adversare pe principalele favorite Barbora Krejcikova si Katerina Siniakova, din Cehia.…

- Perechea formata din Monica Niculescu și Viktorija Golubic (Elveția) s-a calificat in turul doi al probei de dublu din cadrul Australian Open 2023, dupa ce a trecut de cuplul Jaqueline Cristian/Tamara Korpatsch (Germania).

- Perechea romano-ceha Victor Vlad Cornea/Petr Nouza a castigat titlul in proba de dublu a turneului challenger de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 36.000 de euro, sambata, dupa ce a invins in finala cuplul francez Jonathan Eysseric/Pierre-Hugues Herbert cu 6-3, 7-6 (3). Fii…