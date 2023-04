Ieri, 19 aprilie, la ora 06.15, in timp ce polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag exercitau atribuțiile de serviciu, au observat un autoturism inmatriculat in Bulgaria, pe marginea parții carosabile, intr-un șanț pe D.J. 185, in localitatea Valeni. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca un tanar de 25 de ani din Ucraina, ar fi condus autoturismul in cauza dinspre Calinești inspre Barsana, iar intr-o curba periculoasa spre stanga, ar fi adormit la volan, a parasit partea carosabila și s-a oprit in șanțul din dreptul unui imobil, provocand avarii autoturismului susmenționat, precum și…