Nu a mai fost văzută demult: Ninsoare istorică în Cordoba (VIDEO) Precipitatii sub forma de ninsoare s-au inregistrat miercuri in mai multe regiuni din Argentina, printre care si in orasul Cordoba, care a fost acoperit de un strat de zapada pentru prima data dupa 14 ani. Potrivit EFE, pe retelele de socializare, hashtag-ul „Cordoba” a fost cel mai comentat de-a lungul zilei, internautii publicand imagini si videoclipuri si precizand ca nu au mai vazut un asemenea peisaj alb din 2007. „Asa arata terenul nostru de fotbal. A nins in Cordoba dupa 14 ani”, a scris un membru al Clubului Atletico Las Flores pe Twitter. Din cauza ninsorii, politia rutiera din provincie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

