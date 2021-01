Stiri pe aceeasi tema

- Colectivul din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau este in stare de șoc dupa vestea decesului tinerei asistente Adelina Andrei , la doar 32 de ani. Pe secția ATI, unde mama ei lucreaza ca asistenta, dar și la UPU, colegii sunt inmarmuriți. Reprezentanții SANITAS Buzau au transmis și ei un mesaj. …

- Situație incredibila. Un buzoian de 65 de ani a scapat cu viața dupa ce, luni dimineața, s-a aruncat in gol de la etajul 10 al unui bloc din cartierul Micro 5. Omul a fost dus la Spitalul Județean Buzau, cu semne vitale, fiind in investigații. Buzoianul de 65 de ani locuiește la etajul 1 intr-un bloc…

- Dupa ce in urma cu o zi, Alexandra și-a facut apariția la ”Acces Direct” spunandu-și povestea de viața, acum noi detalii ies la iveala in acest caz. Tanara mama amenința cu moartea și lasata fara copii susține ca fratele ei și-a gasit sfarșitul la doar 28 de ani in mainile fostului iubit.

- In pragul Sarbatorilor de Iarna, sectia de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Buzau a primit o donatie consistenta din partea unui grup de parinți din Buzau. Este vorba despre un monitor functii vitale, 6 minifrigidere, o lampa UV și 20 de perne.

- Un nou deces din cauza noului coronavirus a fost inregistrate in randul cadrelor medicale din județul Buzau. O asistenta medicala in varsta de 62 de ani a pierdut batalia cu virusul SARS-CoV-2. Femeia lucra la laboratorul privat din incinta Spitalului Județean de Urgența Buzau și a decedat la doar cateva…

- Direcția de Sanatate Publica Buzau confirma decesul a doua persoane infectate cu Srs Cov-2. Este vorba despre o pacienta in varsta de 70 de ani, care s-a prezentat la UPU a Spitalului Judetean de Urgența Buzau cu simptomatologie respiratorie, in forma grava. Ea a fost confirmata cu SARS CoV-2 și transferata…

- Bethany Nesbitt, in varsta de 20 de ani, a fost gasita in camera sa de la caminul Colegiului Grace, din Winona Lake. Intr-o declarație publica facuta de conducerea colegiului se arata ca moartea tinerei nu a fost cauzata direct de Covid-19, deși virusul a fost un factor agravant. Medicul legist…

- La nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau a fost initiat un proiect de voluntariat prin care s-a dorit infrumusetarea Sectiei Pediatrie. Peretii saloanelor au fost „animati” cu personaje din basme și desene animate, atat de indragite de catre micuții pacienți. Un grup de 10 voluntari, dintre care…