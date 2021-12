Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana anunta ca, in urma controlului pirotehnic facut la centrul comercial Park Lake, nu a fost identificat niciun dispozitiv exploziv. Astfel, activitatea mall-ului a fost reluata si urmeaza sa fie ridicate si restrictiile de trafic. "In urma efectuarii controlului pirotehnic, nu…

- Rata de incidența COVID in București a scazut sub pragul de 12 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Vineri, rata de incidența COVID in Capitala este de 11,61 la mie. Este a paisprezecea zi in care rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade in București.…

- Peste 17.000 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 in ultimele trei zile in București . Cei mai mulți au mers la centrul de vaccinare de la Romexpo. Incepand de vineri dimineața pana duminica seara, in centrele implicate in maratonul de weekend din Capitala s-au vaccinat 17.192 de persoane. Cei…

- Peste 45.000 de bucureșteni s-au vaccinat in ultimele 48 de ore, jumatate dintre ei la Maratonul vaccinarii, anunța reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). De vineri, la debutul Maratonului, pana duminica dimineața, 45.331 de persoane s-au vaccinat…

- Rata de infectare in București continua sa creasca și a ajuns joi la 15,42 la mia de locuitori, fața de 15,1 in urma cu o zi, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Incidența cazurilor COVID-19 in Capitala s-a dublat in ultimele doua saptamani. In 1 octombrie, rata de infectare in…

- Rata de infectare din Capitala a ajuns marți la 14,71 la mia de locuitori, cea mai mare incidența de la inceputul pandemiei, potrivit ultimelor date publicate de DSP București. Un record absolut se inregistreaza și in secțiile ATI din țara unde sunt internați 1.667 de pacienți in stare grava. Marți,…

- Trei case au fost mistuite de flacari, joi seara, in sectorul 3 din Capitala. In total, 300 de metri patrați au fost cuprinși de valvataile violente. Alarma s-a dat in jurul orei 20.00, pe Strada Detașamentului, din sectorul 3, incendiul izbucnind inițial la o casa. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale…

- Comercianții incurajeaza campania de vaccinare și recurg la tot felul de metode pentru a-i convinge pe oameni sa se imunizeze. In mallul Grand Arena din București, au aparut reducerile la haine in baza certificatului de vaccinare. Astfel, conform unui anunțat postat in fața unui magazin, cumparatorii…