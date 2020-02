Stiri pe aceeasi tema

- Viorel si Veronica Stegaru au ajuns in atentia unei tari intregi. Numele lor stau pe buzele tuturor, dupa ce Viorel si-a dus nevasta la Acces Direct, acuzand ca trei barbati au profitt de ea.

- In timp ce era la mijlocul unei melodii, artistul in varsta de 71 de ani "s-a oprit, si-a cerut scuze si a inchis ochii", a povestit cantareata Amy Rigby ce era alaturi de el pe scena festivalului 30A Songwriters din Santa Rosa Beach. Muzicienii aflati la fata locului, dar si doctori aflati in public…

- Fuego o sarbatoreste astazi pe cea care i-a dat viata, mama lui, Eugenia. "Astazi e ziua mamei mele! Anii ne-au așezat la amandoi ganduri și taceri in priviri, impliniri și bucuria de a ne avea unul pe celalalt. Inca ii mai greșesc și acum, dar ma iarta și intotdeauna, fara menajamente, cu sacrificii…

- In luna decembrie, Paul Surugiu este mai ocupat decat insuși Moș Craciun, artistul neavand nici o zi libera in calendar, deoarece susține chiar și doua spectacole pe zi. “Pentru mine, aceasta luna aproape ca nu exista. Este scoasa din calendar, nu fac nimic altceva decat sa cant. Bradul l-am impodobit…

- Paul Surugiu, cunoscut cu numele de scena Fuego, a fost prezent la finele saptamanii trecute in Maramures, la Cicarlau, la aniversarea marelui rapsod Nicolae Sabau. Acesta a realizat si un documentar cu interpretul maramuresean, dar a postat pe retelele de socializare si imagini de la aceasta aniversare…

- Nu e Craciun daca nu canta Fuego „impodobește mama bradul”. Paul Surugiu – Fuego revine la Timișoara cu tradiționale piese de iarna și nu numai. Va „ninge cu flori de lumina” la Timișoara. Nu e Craciun daca nu canta Fuego „impodobește mama bradul”. Paul Surugiu – Fuego revine la Timișoara cu tradiționale…

- Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc joi, 26 decembrie, in a doua zi de Craciun, de la ora 19:30, concertul „Ninge cu flori de lumina", susținut de artistul Paul Surugiu - Fuego.Artistulva susține in fața publicului sucevean un concert de colinde și cantece de ...

- Abordand tema „familii artistice”, emisiunea „Drag de Romania mea”, realizata de Paul Surugiu „Fuego” la TVR2, i-a avut invitati pe buzoienii Marian si Georgian Margarit, tata si fiu. Primarul comunei Boldu, Marian Margarit, este omul care i-a compus lui Fuego zece piese, iar fiul sau, Georgian, s-a…