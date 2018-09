Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 – 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot, anunța Guvernul.Potrivit actului normativ adoptat,…

- „Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”, va fi intrebarea adresata alegatorilor la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, a anunțat Nelu Barbu. Buletinul de vot avea avea doua variante de raspuns: Da și Nu. Purtatorul de cuvant al Executivului…

- Referendumul pentru modificarea Constituției în sensuri redefinirii noțiunii de &"familie&" va costa aproximativ 100 de milioane de lei, adica circa 21,5 de milioane de euro, susțin surse guvernamentale citate de mediafax.ro.

- Curtea Constitutionala discuta luni legea de revizuire a Constitutiei adoptata saptamana trecutai de Senat, in calitate de for decizional, si care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, informeaza news.ro.Pe ordinea de zi a sedintei de luni…

- Am putea avea doua zile de vot, la referendumul pentru familia tradiționala. Motivul il constituie faptul ca exista riscul ca referendumul sa nu atinga pragul minim de 30% prezența la vot, adica in jur de 5 milioane și jumatate de romani care sa iși exprime opțiunea in privința casatoriei dintre un…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, va dezbate si va vota marti proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Consitutia Romaniei, care sa prevada ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent.