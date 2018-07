Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, se va desfasura conform programului stabilit, in pofida noilor tensiuni asociate ingerintelor ruse in scrutinul prezidential din Statele Unite, anunta Casa Alba.

- Donald Trump și Vladimir Putin au convenit asupra locului și a datei unei viitoare intalniri care nu va avea loc nici in Statele Unite și nici in Rusia, a anunțat consilierul președintelui rus, Yuri Ușakov, potrivit The Guardian. Administrațiile celor doua super-puteri urmeaza sa anunțe in cursul zilei…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe Wess Mitchell, asistentul secretarului de stat al SUA pentru afaceri europene si eurasiatice, care si-a exprimat speranta ca Romania va continua progresele pe linia intaririi democratiei si a statului de drept, subliniind ca Statele…

- Președintele american Donald Trump se declara foarte pregatit pentru intalnirea cu liderul nord coreean, Kim Jong Un. L-ar putea invita chiar in Statele Unite daca totul va merge bine la Singapore. Declarațiile au fost facute la Washington, dupa intalnirea cu premierul Japoniei.

- Daca intalnirea cu Donald Trump din 12 iunie, la Singapore, va fi un succes, liderul nord-coreean Kim Jong Un ar putea fi invitat in Statele Unite, a declarat joi presedintele american, citat de Reuters si DPA. Trump l-a primit joi la Casa Alba pe premierul japonez Shinzo Abe, inaintea summitului G7…

- Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat la telefon, si-au exprimat vointa de a vedea arsenalul Phenianului complet desfiintat si au confirmat ca se vor intalni inaintea unui summit asteptat intre presedintele american si Kim Jong Un, potrivit Casei Albe, relateaza AFP conform News.ro…

- Coreea de Sud vrea sa medieze neintelegerile intre Statele Unite si Coreea de Nord, inainte de intalnirea presedintelui american Donald Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care e planificata sa aiba loc pe 12 iunie in Singapore, relateaza site-ul agentiei Reuters. Phenianul a amenintat…

- Casa Alba a anuntat ca Statele Unite intentioneaza sa impuna alte sanctiuni Rusiei, dar nu a luat inca o decizie in aceasta privinta. Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, anuntase anterior ca noile...