- Consumatorii care au neintelegeri cu banca sau un IFN si le pot rezolva gratuit in afara instantelor, cu ajutorul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) - o entitate europeana, non-profit si independenta.

- Cele mai frecvente solicitari returnarea comisionului de administrare, a comisionului de monitorizare ori a altor categorii de comisioane care - in perceptia consumatorilor - au fost retinute in mod nejustificat; rescadentarea creditului; diminuarea ratei lunare, in situatiile in care consumatorul…

- Consumatorii nemultumiti atunci cand bancile sau IFN-urile majoreaza un comision sau adauga unul nou se pot adresa Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB), procedura de solutionare fiind gratuita, nu dureaza mult timp, iar pasii sunt simpli. "Pentru orice…

- Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat o crestere de aproape 10 ori a numarului de dosare aflate in lucru la conciliatori sau deja finalizate in primul trimestru din 2018 comparativ cu primul trimestru de anul trecut, aratand astfel interesul crescut…

