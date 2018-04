Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul acuzat ca a ucis 17 persoane intr-un liceu din Parkland, in Florida, s-a aflat in centrul unei anchete a politiei, in 2016, dupa publicarea unei inregistrari video in care spunea ca vrea sa achizitioneze o arma, scrie Reuters, potrivit news.ro.Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani,…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a sugerat, sambata noapte, ca FBI ar fi putut impiedica atacul armat comis intr-o scoala din Florida daca „nu pierdea atat de mult timp" cu investigatia privind presupusul amestec al Rusiei in alegeri, relateaza dpa duminica.

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- Politia federala americana a recunoscut vineri - o marturisire rara si stupefianta - ca nu a actionat, dupa ce a fost avertizata in detaliu despre potentialul pericol pe care-l reprezenta Nikolas Cruz, tanarul care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida.

- 17 persoane, majoritatea elevi, au fost ucise la liceul din Parkland. Președintele Trump a vorbit astazi despre aceasta tragedie și a spus ca administrația se va implica activ pentru a combate ceea ce a numit "dificila problema a sanatații mintale".

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul federal',…

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Un atac armat a avut loc miercuri intr-un liceu din Parkland, Florida. Autoritatile au confirmat ca exista mai multe victime. Atacul armat a avut loc la liceul Stoneman Douglas din Parkland. Presa locala relateaza ca este vorba despre cel putin 20 de persoane ranite. Unele dintre victime primesc ingrijiri…