Județul Bacau: Darmanești, Oituz, Asau, Agaș, Manastirea Cașin, Ghimeș-Faget, Slanic-Moldova, Zemeș, Palanca, Brusturoasa;Județul Vrancea: Vizantea-Livezi, Campuri, Tulnici, Vrancioaia, Soveja, Nistorești, Paltin, Paulești, Negrilești, Barsești.Se vor semnala: Averse torențiale ce vor acumula…

- Avertizari Nowcasting Tipul mesajului : Avertizare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : ROSU Data emiterii : 18-06-2021 ora 20 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 18-06-2021 ora 21:00 pana la : 19-06-2021 ora 0:00 In zona : Județul Bacau: Darmanești, Oituz, Asau, Agaș, Manastirea…

- Ploaia torențiala din aceasta dupa-amiaza a inundat din nou strazile Craiovei. Un plop a cazut pe cablurile de tramvai din zona Mall Electroputere. Din primele informații oferite de ISU Dolj, la fața locului intervine detașamentul 2 al pompierilor din Craiova cu echipaj descarcerare. Aztazi a fost anunțat…

- Miercuri, 2 iunie, a fost o zi importanta pentru localitațile de pe Valea Șușiței. Alaturi de cele patru localitați (Soveja, Campuri, Racoasa și Straoane) au venit comuna Negrilești și orașul Panciu, in Asociația de Dezvoltare Intracomunitara „Valea Șușiței”, un proiect menit sa uneasca forțele acestor…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a mers joi la Soveja, insoțit de vicepreședintele Ionel Cel-Mare. Cei doi au discutat cu primarul Ionuț Filimon „despre necesitațile zonei”. „Potențialul turistic al localitații este unul imens, insa e clar ca administrația publica locala are…

- Instabilitatea atmosferica va pune stapanire, treptat, pe mai multe zone din țara, astfel ca din peisaj nu vor lipsi ploile, fulgerele, dar nici vantul. Drept urmare, umbrelele și pelerinele de ploaie vor deveni accesorii utile. Administratia Nationala de Meteorologie a anunțat, marți, ca vor aparea…

- Cum va fi vremea de 1 MAI și de Paște 2021, in județul Alba: Șanse de averse și temperaturi scazute Cum va fi vremea de 1 mai 2021 și de Paștele ortodox 2021, in județul Alba: Șanse de averse și temperaturi scazute In weekend-ul sarbatorilor pascale, vremea se anunța fiind una specifica sezonului, cu…