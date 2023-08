Stiri pe aceeasi tema

- Substanța nou descoperita a fost testata pe 70 de tipuri diferite de celule canceroase – inclusiv pe cele derivate din cancerul de san, prostata, creier, ovarian, cervical, de piele și de plamani – și a fost eficienta in cazul tuturor.Medicamentul este rezultatul a peste 20 de ani de cercetare și a…

- Analiștii au examinat dinamica modificarii prețului benzinei in Romania și in intreaga lume in prima jumatate a anului și au calculat cați litri de benzina iși poate permite un roman cu un salariu mediu, conform picodi.com.Cele mai mici prețuri la benzina pot fi gasite in Europa de Est – in Belarus…

- Compania americana Draken International, LLC, a lansat un anunț de angajare in care precizeaza ca instructorii militari vor activa la Baza Militara Fetești pentru o perioada intre 3 și 19 luni, relateaza Europa Libera.Anunțul vine in contextul in care Romania va crea un hub regional pentru antrenamentul…

- Presedintele SUA, Joe Biden a declarat miercuri, 12 iulie, ca ia in considerare autorizarea transportului catre Ucraina a unor rachete ATACMS cu raza mai lunga de actiune, pe care Kievul le solicita sa-si consolideze contraofensiva impotriva Rusiei, transmite Agerpres. Fiind intrebat daca are in vedere…

- Naționala feminina va afla joi cu cine se va lupta la Campionatul Mondial de la finalul acestui an, un turneu cu miza majora pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2024. Echipa feminina a Romaniei are in fața un an extrem de important pentru ca la finalul lui va evolua la Campionatul Mondial gazduit…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul unu mondial, s-a calificat in penultimul act al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, urmand sa-l infrunte pe sarbul Novak Djokovic pentru un loc in finala acestei competitii. Alcaraz (20 de ani) a acces in prima sa semifinala pe zgura pariziana dupa…

- Gyor (Ungaria) și Kristiansand (Norvegia) disputa acum primul meci al Final Four-ului Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida a inceput la ora 17:00, live pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. In cealalta semifinala, de la ora 19:00, se vor infrunta Ferencvaros…

- Compania a declarat vineri ca reducerea riscului relativ de recidiva a cancerului a fost de 25,2% si ca rezultatele au fost in general consistente, indiferent de starea de menopauza sau de progresia cancerului pacientului. Rezultatele au fost prezentate la reuniunea anuala a Societatii Americane de…