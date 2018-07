Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a dat asigurari joi ca nu dispune de informatii cu privire la noul caz de otravire cu agent neurotoxic Noviciok din sudul Marii Britanii, la patru luni dupa otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, de care Occidentul considera responsabila Rusia, informeaza…

- Liderul de la Kremlin a afirmat ca isi doreste of Uniune Europeana "unita si prospera", afirmand ca Blocul comunitar este cel mai importtant partener comercial si economic al tarii sale."Trebuie sa dezvoltam cooperarea cu UE. Nu avem obiectivul de a diviza nimic si pe nimeni in UE", a declarat…

- Serfgei Skripal a fost externat din spitalul de la Salisbury, situat in sud-estul Angliei, unde a fost ingrijit incepand cu 4 martie. ”Este o veste fantsatica faptul ca Serghei Skripal se simte destul de bine sa paraseasca spitalul din Salisbury”, a declarat adjuncta directorului general…

- ''Republica Ceha nu a produs, nu a dezvoltat si nu a stocat niciodata nici o substanta din categoria noviciok'', a scris pe contul sau de Twitter premierul ceh, citand date ale serviciilor de informatii civile si militare.Presedintele Zeman, politician de stanga cunoscut pentru simpatia…

- Serghei Skripal, 66 de ani, si fiica sa Iulia, 33 de ani, au fost gasiti in stare de inconstienta pe o banca din orasul Salisbury, in ziua de 4 martie, si s-au aflat in stare critica mai multe saptamani.Guvernul britanic a acuzat Rusia ca se afla in spatele otravirii celor doi, insa Moscova…

- „Acest lucru s-ar putea intampla cu ușurința și in Statele Unite, daca nu suntem inteligenți și daca nu suntem conștienți de ceea ce se petrece. Trebuie sa ințelegem ca nu putem permite nici cea mai mica folosire a armelor chimice”, a declarat Nikki Haley, duminica, intr-un interviu pentru televiziunea…

- 'Potrivit informatiilor noastre, interesul serviciilor de informatii ruse pentru Skripal dateaza cel putin din 2013, atunci cand conturi de email ce apartineau Iuliei Skripal au fost vizate de specialisti cibernetici ai GRU', subliniaza Mark Sedwill intr-o scrisoare adresata secretarului general…

- Rusia a avertizat joi ca "nu va da crezare doar pe cuvant" si fara acces la analize niciunei concluzii a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) cu privire la agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, informeaza TASS si AFP.…