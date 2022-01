Stiri pe aceeasi tema

- La deschiderea oficiala a anului Capitalei Europene a Culturii 2022 in orașul sarb Novi Sad, capitala provinciei Voivodina, oraș infrațit cu Timișoara, a participat și primarul Dominic Fritz, iar in condițiile in care Alin Nica a fost testat pozitiv la COVID-19, Consiliul Județean Timiș a fost reprezentat…

- Deputatul PNL de Timis Ben-Oni Ardelean anunța ca din sursele sale știe ca Timișoara a fost singura Capitala Europeana a Culturii care nu a dat curs unei invitații de a fi prezenta la un eveniment organizat, la Dubai, sub patronajul Comisiei Europene in vederea promovarii acestor orașe. El vorbește…