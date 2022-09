Stiri pe aceeasi tema

- Articolul 7, paragraful ascuns din ordinul de mobilizare semnat de președintele Vladimir Putin, permite Ministerului rus al Apararii sa recruteze un milion de persoane persoane pentru armata, a declarat pentru ediția europeana a publicației ruse independente Novaia Gazeta o sursa din cadrul administrației…

- Pretul biletelor pentru zborurile care pleaca din Rusia au crescut vertiginos in urma anuntului de miercuri al liderului rus Vladimir Putin privind o mobilizare partiala a rezervistilor pentru a lupta in razboiul impotriva Ucrainei. Un bilet doar dus Moscova-Dubai a ajuns si pana la echivalentul 6.867…

- Ministrul rus al Apararii spune ca vor fi chemati 300.000 de rezervisti, ca urmare a anuntului presedintelui rus Vladimir Putin de mobilizare militara partiala in contextul razboiului din Ucraina. Serghei Soigu ministrul rus al Apararii, a confirmat, intr-un interviu inregistrat difuzat la…

- Ministrul rus al Apararii spune ca vor fi chemati 300.000 de rezervisti, ca urmare a anuntului presedintelui rus, Vladimir Putin, de mobilizare militara partiala in contextul razboiului din Ucraina. Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, a confirmat, intr-un interviu inregistrat difuzat la televiziune,…

- Ministrul rus al Apararii spune ca vor fi chemati 300.000 de rezervisti, ca urmare a anuntului presedintelui rus Vladimir Putin de mobilizare militara partiala in contextul razboiului din Ucraina. Serghei Soigu ministrul rus al Apararii, a confirmat, intr-un interviu inregistrat difuzat la televiziune,…

- Autoritațile ruse construiesc in nord-vestul țarii „cel mai mare” centru de educație militara și patriotica pentru tineret, in contextul unei militarizari mai ample a tinerilor ruși, care s-a accelerat de cand Rusia a invadat Ucraina, relateaza presa pro-Kremlin, potrivit The Moscow Times . Centrul…

- Vineri, ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca Rusia a eșuat in ”multe zone” in razboiul sau din Ucraina și ca președintele rus Vladimir Putin ar putea incerca sa schimbe din nou strategia, transmite Sky News . „Rușii eșueaza in acest moment pe teren in multe zone … Planul A, B…

- Razboi in Ucraina, ziua 134. Ministerul ucrainean al Apararii a anulat ordinul ce restrictiona deplasarile barbatilor incorporabili. Guvernatorul din Donețk indeamna civilii sa paraseasca regiunea, in contextul atacurilor ruse.