- Golikov Alexey, un fotograf amator din Sankt Petersburg, susținator al invaziei rusești in Ucraina, spune intr-un dialog cu Libertatea ca iși face griji pentru fiul lui de 17 ani, dar ca el e pregatit sa lupte. Ziarul a publicat ieri un interviu cu doi ruși care se opun razboiului și care cred ca adevarate…

- Multi dintre ucrainenii predati Kievului de Moscova in cadrul unui schimb important de prizonieri de razboi au fost "torturati brutal" in captivitate, a declarat joi, 22 septembrie, un inalt oficial ucrainean. "Multi dintre ei au fost torturati cu brutalitate", a declarat, in cadrul unei conferinte…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a amintit sambata cetațenilor ruși care sunt pierderile armatei ruse in peste șase luni de razboi și le-a cerut sa protesteze, sa se opuna sau sa predea ca sa nu sufere aceeași soarta, dupa ce Vladimir Putin a decretat mobilizare parțiala. „55.000 de soldați…

- In ciuda reținerii a peste 1.300 de protestatari in urma manifestațiilor de miercuri seara, activiștii ruși se mobilizeaza pentru o noua manifestație la nivel național, anunțata pentru sambata seara, ca raspuns la decretarea mobilizarii parțiale de catre Vladimir Putin, relateaza Reuters . „Pentru ca…

- Rusia recunoaste ca s-a retras din Izium, dupa ce Ucraina a anuntat colapsul fortelor ruse in Harcov. Moscova sustine insa ca este vorba de „o regrupare" a soldatilor sai. „Pentru a atinge obiectivele declarate ale operatiunii militare speciale pentru eliberarea Donbassului, s-a decis regruparea fortelor…

- Ministerul ucrainean al Apararii a facut apel, miercuri, la informatorii din Peninsula Crimeea, anexata de Moscova inca din 2017, sa transmita detalii despre mișcarile forțelor ruse din regiune, relateaza CNN . Direcția de informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii a anunțat, pe canalul…

- Ramasa fara soldați, Moscova cauta recruți pana și in inchisori. Le promite deținuților bani și libertate. Pare a fi ultima soluție in condițiile in care rușii nu sunt dispuși sa moara pentru razboiul lui Putin, in Ucraina, scrie BBC.

- Ministerul britanic Apararii sustine ca Rusia foloseste compania militara privata Wagner in Ucraina, iar pierderile suferite afecteaza, probabil, eficienta trupelor, relateaza The Guardian.