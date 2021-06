Novavax a anunțat că vaccinul său are eficacitate de peste 90%, inclusiv îmnpotriva noilor tulpini ale Covid Compania americana Novavax a anunțat luni ca vaccinul sai anti-Covid are o eficacitate de peste 90%, inclusiv impotriva noilor tulpini ale virusului, in urma unui studiu realizat pe circa 30.000 de persoane din SUA și Mexic, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Potrivit sursei citate, vaccinul ”a demonstrat o protecție de 100% impotriva formelor moderate și severe ale bolii și de 90,4% per ansamblu”. In martie, compania spunea ca serul sau are o eficiența de doar 48,6% ampotriva varianteiu sud-adricane, dupa un studiu de amploare mai mica. Vaccinul utilizeaza o tehnologie diferita de cele ale… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

