Novatex SRL angajeaza

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 26 de ani este acuzat ca, in noiembrie 2017, ar fi ridicat 2.000 de lei din fanta unui bancomat din oraș. Banii proveneau dintr-o tranzacție intarziata. „In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt, iar polițiștii continua cercetarile…

- SC TMCC Industry SRL- cu profil confectii metalice, din Timisoara, str Chimistilor nr 5-9, angajeaza personal calificat, dar si necalificat in vederea calificarii la locul de munca (barbati, femei) – sudori – lacatusi – operator productie Salariu motivant,…

- Cei doi, in varsta de 23 și 29 de ani, au fost depistați miercuri, la Timișoara. Polițiștii de la imigrari au organizat o acțiune pentru depistarea celor care locuiesc fara forme legale in județ. Sarbii au avut drept de ședere in Romania, insa, documentele au expirat, iar la finalul perioadei…

- Conform reprezentanților consiliului județean, se circula in condiții de iarna pe drumurile din Timiș. De miercuri, 28 februarie, ora 16, pana joi, 1 martie, ora 8, pe drumurile județene din Timiș s-a acționat cu 388 de tone de material antiderapant. Niciun drum județean nu este inchis.…

- Betty Ice Timisoara angajeaza manipulant depozit frigorific, agent de vanzari cu permis categ. B, soferi cu permis de conducere categ. B+C. Persoanele interesate pot depune un CV la adresa [email protected] Telefon: 0256 21 00 43. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- AMA CSSU angajeaza SERVANȚI POMPIERI. Cerințe: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Timișoara, program 12/24 cu 12/48 – salariu motivant, condiții optime de lucru; 021.317.42.76, 0720.133.112 sau CV la [email protected] Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Sinuciderea s-a petrecut in timpul nopții. In jurul orei 00.30, unul dintre colegii de salon ai barbatului s-a trezit pentru ca ii era frig. A observat geamul deschis și a anunțat imediat medicii și asistentele. Au constatat cu toții ca pacientul de 77 de ani se aruncase de la etaj.…

- Tanara a fost depistata marți de agenții de paza ai societații comerciale. Oamenii au observat-o cand a trecut de casa de marcat cu mai multe produse cosmetice pentru care nu a platit. Au oprit-o și au chemat poliția in ajutor. La sosirea oamenilor legii aceștia au gasit asupra ei produse…