Novartis va ajuta Roche să producă tocilizumab – medicamentul testat împotriva COVID-19 Gigantul farmaceutic elvetian Novartis va ajuta compania concurenta Roche sa produca tocilizumab, un medicament antiinflamator. Medicamentul se afla in centrul studiilor clinice pentru evaluarea eficacitatii sale impotriva pneumoniei asociate COVID-19, dupa cum a anunțat Novartis, potrivit AFP. Dupa ce a incheiat un parteneriat cu BioNTech si apoi cu CureVac pentru a contribui la productia de vaccinuri anti-COVID, grupul elvetian semneaza astfel un al treilea parteneriat prin care pune la dispozitia unei companii concurente capacitatile sale de productie, o forma inedita de colaborare intre mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul farmaceutic elvetian Novartis va ajuta compania concurenta Roche sa produca tocilizumab, un medicament antiinflamator aflat in centrul studiilor clinice pentru evaluarea eficacitatii sale impotriva pneumoniei asociate COVID-19, a anuntat joi Novartis, relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Primii voluntari in acest studiu clinic de faza timpurie au fost inoculati miercuri, a declarat purtatorul de cuvant Sharon Castillo. Vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech a fost autorizat de catre autoritatile de reglementare din SUA la sfarsitul lunii decembrie, pentru persoane cu varste de…

- Dexametazona, steroidul ieftin care a aparut rapid ca solutie impotriva COVID-19, s-a dovedit a fi extrem de eficienta in urma unui program de testare a medicamentelor, initiat de oamenii de stiinta din Marea Britanie. Medicamentul a salvat pana acum viata a aproximativ 1 milion de oameni la nivel global,…

- Pacientii cu cancer dispun de o protectie mai mica dupa prima doza de vaccin anti-COVID19 Pfizer/BioNTech decat cei care nu au cancer, potrivit unui studiu realizat de cercetatori britanici, relateaza joi dpa. Studiul publicat de centrul de cercetare biomedicala Institutul Francis Crick…

- Jurnaliștii de la The Federalist au realizat grafice pentru a vedea in ce masura purtarea obligatorie a maștilor a dus la scaderea numarului de cazuri de Covid-19. Studiul a fost realizat in mai multe țari din Europa, dar și in statele din SUA, iar rezultatul este unul surprinzator: masca nu ajuta…

- BioNTech produce deja vaccin anti-COVID-19 la fabrica sa din Mainz si in alte doua unitati din tara, iar Pfizer are unitati de productie la Puurs, in Belgia, pe langa unitatile existente deja din Statele Unite.Achizitionarea unitatii de productie din Marburg, care a apartinut companiei farmaceutice…

- Gigantul farmaceutic elvețian Novartis a anunțat vineri ca a semnat un acord pentru a ajuta la producerea vaccinului Covid-19 al Pfizer-BioNTech. Este o acțiune menita sa ajute la intensificarea producției, potrivit Reuters. Acordul, semnat cu grupul german BioNTech, prevede ca Novartis sa ofere capacitatea…

- Doar 20 de persoane din cele 128.600 vaccinate cu doua doze din serul Pfizer/BioNTech au fost testate pozitiv pentru COVID, iar simptomele acestora par a fi unele ușoare, arata un studiu dat publicitații luni de Serviciul de Sanatate Maccabi, potrivit Times of Israel și CNN. Experții avertizeaza ca…