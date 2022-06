Novartis îşi reia activităţile din Ucraina, după ce a analizat siguranţa în contextul invaziei ruse ”Dupa ce am studiat protocoalele de siguranta actuale din tara si pe baza recomandarilor pe care le vom revizui in mod regulat, am inceput sa reluam operatiunile de afaceri de la distanta, pentru a ajuta tara distrusa de razboi sa restabileasca unele procese de afaceri de baza de importanta majora”, a anuntat Novartis pe site-ul sau. ”Siguranta si securitatea oamenilor nostri raman obiectivul nostru numarul unu si vom evalua in mod constant situatia si operatiunile noastre de afaceri din Ucraina”, a mai afirmat compania. Novartis a spus ca a condamnat razboiul din Ucraina si ca a oferit sprijin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

