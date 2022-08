Novartis intenţionează să separe de grup divizia de medicamente generice Sandoz Compania a inceput o evaluare strategica a Sandoz in octombrie anul trecut, examinand o gama larga de optiuni, inclusiv mentinerea afacerii, divizarea sau vanzarea acesteia, dupa o perioada prelungita de performanta scazuta determinata in mare parte de presiunile crescande ale preturilor in sectorul medicamentelor fara brevete. Novartis nu a primit pana acum nicio oferta oficiala pentru Sandoz, dar daca ar aparea vreo oferta ”foarte atractiva” Novartis ar lua-o in considerare pe deplin, a declarat CEO-ul Vas Narasimhan intr-o conferinta de presa de joi. Cu toate acestea, ”cazul cel mai probabil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana a depus cerere de protectie in caz de faliment in Statele Unite la inceputul lunii iulie, pentru a ajuta la reducerea datoriilor dupa colapsul discutiilor salariale dintre compania aeriana si pilotii sai, care a dus la o greva de 15 zile care a amplificat haosul calatoriilor in Europa.…

- Scaderea prețului a fost cauzata de perspectivele pesimiste de creștere economica la nivel global, precum și de anunțata reuniune din aceasta saptamana a OPEC si a aliatilor sai privind oferta.Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 4,10 dolari, sau cu 3,9%, pana la 99,87 dolari…

- Preturile petrolului au scazut puternic luni, deoarece datele slabe privind productia manufacturiera din mai multe tari au afectat perspectivele cererii, in timp ce investitorii se pregatesc pentru reuniunea din aceasta saptamana a OPEC si a aliatilor sai privind oferta, transmite Reuters. Contractele…

- Continua concedierile la Netflix, dupa scaderea numarului de abonati din trimestrul anterior, compania fiind deja la al doilea val de disponibilizari. Netflix anunta disponibilizarea a 300 de persoane, adica aproximativ 3- din forta totala de munca pe care o angajeaza, oferind un comunicat in care explica…

- Nici inflația și nici razboiul din Ucraina nu amenința sa afecteze piața modei de lux, potrivit unui studiu publicat marți, scrie AP News. In timp ce o mare parte a lumii se agita din cauza creșterii prețurilor la combustibili și energie, studiul realizat de compania de consultanța Bain & Company a…

- „Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Marcos Provit preia compania Gifarm”, arata autoritatea de concurenta. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte…

- ​Zalando, una dintre principalele platforme online de fashion și lifestyle din Europa, s-a lansat luni in Romania. Zalando a fost fondata in 2008 la Berlin și a crescut puternic in ultimii ani, avand in 2021 vanzari de peste 10 miliarde euro in 25 de țari europene. Compania este cunoscuta pe plan european…

- Productia producatorilor mondiali de automobile a fost afectata de deficitul de microcipuri si, de asemenea, de blocajele din China pentru Covid-19. Reducerea de catre Toyota – in general vazuta ca un reper de referinta pentru Japonia – vine dupa ce datele au aratat ca vanzarile de masini in China,…