Novakid.ro, alegerea nr. 1 pe lista activităților dedicate studiului limbii engleze în România Novakid, cea mai importanta platforma online de engleza pentru copii din Europa și o companie consacrata de educație digitala, care reinventeaza invațarea limbii engleze ca a doua limba (ESL), anunța ca Romania a devenit o noua piața emergenta. Țara noastra se numara printre teritoriile cu cea mai buna evoluție dupa numai un an de activitate. Novakid are prezența in 49 de state, in care peste 2,8 milioane de lecții au fost susținute in intervalul ianuarie-iulie 2022. Situația socio-economica incerta din intreaga lume post pandemie și crizele geopolitice in curs arata ce rol important… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cererea mondiala in sectorul transportului aerian a crescut 76,2% in iunie, comparativ cu aceeasi perioada din 2021, impulsionata de ridicarea in mare parte a masurilor sanitare impuse de pandemie, insa nu a revenit la cifrele de dinainte de criza, a anuntat joi, 4 august, Asociatia Internationala…

- Cererea mondiala in sectorul transportului aerian a crescut 76,2% in iunie, comparativ cu aceeasi perioada din 2021, impulsionata de ridicarea in mare parte a masurilor sanitare impuse de pandemie, insa nu a revenit la cifrele de dinainte de criza, a anuntat, joi, Asociatia Internationala de Transport…

- Peste 600 de motocicliști din 50 de țari se vor afla joi in stațiunea montana Ranca, din județul Gorj. Sunt competitorii care participa la Campionatul Mondial de Hard Enduro 2022 a ajuns la cea de a V-a etapa, cea mai dura dintre toate: Red Bull Romaniacs. Ediția a 19-a a celui mai dificil raliu hard…

- Pasionații de esports se pot distra cu jocurile favorite chiar și cand sunt in vacanța! Numarul jucatorilor pasionați de esports a crescut cu rapiditate in ultimii ani, de la 1.99 de miliarde in 2015 pana la 2.81 de miliarde in 2021. Pentru 2022 se preconizeaza o noua creștere, de pana la 2.95 miliarde,…

- Fostul premier Adrian Nastase face o previziune infricoșatoare in contextul asasinarii fostului premier nipon Shinzo Abe. "Atentatul de astazi din Japonia intoarce privirile noastre – cel putin partial – de la conflictul militar din Europa la situatia din Pacific. Duminica vor avea loc alegeri…

- Cele mai solicitate destinații de vacanța de catre romani sunt Thailanda, Indonezia, Vietnam, Coreea de Sud Pachetele de vacanța pornesc de la 1300 euro – DAL Travel: Dupa o pauza de 2 ani, Thailanda, Malaezia, Singapore, Bali (Indonezia), Sri Lanka, Coreea de Sud, Japonia, Vietnam și India sunt din…

- Analistul eToro Bogdan Maioreanu considera ca inflația schimba comportamentul consumatorilor, dar un sondaj recent arata ca și firmele acționeaza diferit in aceasta perioada. Directorii financiari planifica reduceri ale cheltuielilor, in timp ce directorii executivi intenționeaza sa lupte impotriva…