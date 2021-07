Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a anuntat, joi, ca a decis analizarea situatiei create dupa retragerea jucatoarelor de tenis din echipa olimpica. “Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a decis astazi in sedinta Comitetului Executiv analizarea situatiei create in urma retragerii jucatoarelor…

- Simona Halep și Sorana Cirstea l-au enervat pe ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak. Cele doua sportive au renunțat sa participe la Jocurile Olimpice de la Tokio, fiecare din motive diferite. Lor li s-a adaugat și Patricia Țig, cea de-a treia jucatoare care era calificata pentru marea competiție…

- Cu trei saptamani inainte de startul Jocurilor Olimpice, tenisul romanesc se afla intr-o situație extrem de tensionata. Simona Halep (accidentata), Sorana Cirstea, Irina Begu și Patricia Țig nu vor merge la Tokyo, astfel ca Romania nu va avea reprezentata pe tablou feminin de simplu. Romania avea avea…

- Federația Romana de Tenis ar putea ramane fara finanțare dupa ce toate sportivele au refuzat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anunțat joi ministrul Sportului, Eduard Novak, intr-o postare pe Facebook . „Sunt foarte mahnit de faptul ca toate sportivele din tenis care sunt calificate refuza…

- Dupa ce ieri a anuntat ca nicio jucatoare romana nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, presedintele FR Tenis, Ion Tiriac a spus astazi ca Monica Niculescu si Raluca Olaru ar putea participa la dublu. In afara de Simona Halep, care s-a retras recent, erau calificate la Jocuri, Patricia Tig,…

- Patricia Țig, in varsta de 26 de ani, aflata pe locul 61 in ierarhia WTA, a confirmat ca renunța la competiția de la Tokyo din cauza accidentarilor. Locul sportivei va fi luat de Ana Bogdan, care va juca in capitala Japoniei alaturi de Simona Halep și de Sorana Cirstea. „Nu voi participa la Jocurile…

- Eligibila pentru Jocurile Olimpice, Patricia Țig nu va participa la competiția de la Tokyo, care va avea loc intre 23 iulie și 8 august. Sportiva clasata pe locul 61 WTA și-a motivat refuzul invocand probleme medicale, informeaza TVR.Patricia Țig a afirmat ca nu regreta ca nu va participa la JO din…

- Simona Halep (Romania, 3 WTA) se va retrage de la Roland Garros, turneu de Grand Slam programat in perioada 30 mai – 13 iunie! Campioana ediției din 2018 a fost nevoita sa ia aceasta decizie trista din cauza accidentarii suferite la gamba stanga, in timpul turneului de la Roma. Halep a confirmat ca…