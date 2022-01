Stiri pe aceeasi tema

- Apelul lui Novak Djokovici la decizia de anulare a vizei a fost respins, duminica dimineata, de catre tribunalul federal din Melbourne, astfel ca liderul ATP trebuie sa paraseasca Australia in urmatoarele ore.

- Campionul sarb Novak Djokovici va fi expulzat din Australia, potrivit unei decizii de ultima ora, dupa ce a pierdut recursul in instanta impotriva anularii vizei sale. Tenismanul nevaccinat risca acum o interdictie de trei ani de a se intoarce in tara, decizia fiind luata cu doar o zi inainte de a incepe…

- “Fiul meu este captiv in seara asta in Australia, dar nu a fost niciodata atat de liber. Novak a devenit simbolul si liderul lumii libere, a natiunilor si popoarelor sarace si defavorizate”, a spus Srdjan Djokovici, intr-un interviu. Srdjan, tatal lui Novak Djokovici, si-a aparat fiul intr-un interviu…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul masculin, a contestat joi in justitie decizia autoritatilor australiene de a-i anula viza si de a-l expulza din tara. Tenismenul a reușit sa obtina o suspendare a acestei decizii si in consecinta nu va fi expulzat. Novak Djokovic va ramane pana luni la…

- In urma cu cateva zile, un barbat din Australia și-a dat foc intr-o mașina, fiind nemulțumit de masurile anti-COVID luate de autoritați. Barbatul și-a dat foc, dupa ce inainte cu cateva minute a fost auzit expunandu-și diverse nemulțumiri pe care le avea fața de masurile antiCovid, conform Daily Star.…

- Un colet suspect a fost gasit la stația de metrou Eroii Revoluției, vineri dimineața. O echipa pirotehnica a SRI s-a deplasat la fața locului pentru investigații. Știre in curs de actualizare The post Alerta la stația de metrou Eroii Revoluției: A fost gasit un colet supect appeared first on Puterea.ro…

- Presedintele Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania, jurnalistul Doru Dinu Glavan, a murit la varsta de 75 de ani, potrivit unui comunicat al UZPR transmis duminica, Conform sursei citate, Doru Dinu Glavan s-a stins din viata la Resita, orasul sau natal, in urma unor complicatii generate de infectarea…

- Jucatoarele nevaccinate anti-coronavirus vor putea participa la Australian Open, primul grand slam din 2022. Jucatoarele sunt insa conditionate sa stea in carantina și sa se testeze regulat, potrivit unui e-mail al WTA, informeaza lequipe.fr. Documentul a fost publicat pe Twitter de Ben Rothenberg,…