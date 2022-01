Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic va fi deportat din Australia, dupa ce a pierdut procesul legat de viza, au decis judecatorii Curții Federale din Melbourne, potrivit SkyNews. Novak Djokovic urmeaza sa fie expulzat din Australia dupa ce a pierdut recursul in instanta impotriva anularii vizei sale. Tenismanul…

- Biroul ministrului Imigratiei din Australia anuntat miercuri, 12 ianuarie, ca a primit documente suplimentare din partea avocaților lui Novak Djokovic, iar acest lucru a schimbat durata estimata inițial in care urma sa se ia o decizie privind situația liderului mondial din tenis. Decizia autoritatilor…

- Guvernul australian a subliniat, duminica, faptul ca Novak Djokovic "nu este vaccinat împotriva Covid-19" si considera ca batalia sa juridica pentru a ramâne în Australia este sortita esecului, în ajunul analizarii recursului sau, informeaza AFP.Într-un raport…

- Apelul la decizia de anulare a vizei de intrare in Australia pentru Novak Djokovici va fi judecat luni, ora locala 10.00 (ora 1.00 noaptea, in Romania), iar in ședința se va decide daca sportivul va ramane in Australia sau va fi obligat sa se intoarca in Serbia. In prezent, numarul 1 mondial este cazat…

- Avocații lui Novak Djokovic susțin ca tenismenul a fost testat pozitiv cu COVID pe 16 decembrie 2021, motiv pentru care ar avea dreptul sa intre in Australia. Potrivit The Mirror, la o zi dupa acea data, sportivul apare fost fotografiat in Serbia la un eveniment cu zeci de copii. Novak Djokovic, liderul…

- Liderul mondial al tenisului Novak Djokovic beneficiaza de o scutire de vaccinare impotriva Covid-19 intrucat a contractat virusul in luna decembrie, au anuntat avocatii sai intr-un document sambata la tribunal. "Data primului test Covid PCR pozitiv a fost inregistrata pe 16 decembrie 2021", au declarat…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal spune ca regreta situația in care se afla liderul mondial Novak Djokovic, caruia i-a fost respinsa viza de intrare in Australia pentru ca nu este vaccinat imporiva COVID-19 și care va rata, cel mai probabil, primul turneu de Grand Slam al anului, dar considera ca sarbul…

- Jucatoarele nevaccinate anti-coronavirus vor putea participa la Australian Open, primul grand slam din 2022. Jucatoarele sunt insa conditionate sa stea in carantina și sa se testeze regulat, potrivit unui e-mail al WTA, informeaza lequipe.fr. Documentul a fost publicat pe Twitter de Ben Rothenberg,…