- Novak Djokovici, liderul ATP, l-a invins in finala Roland Garros 2021 pe grecul Stefanos Tsitsipas, numarul 5 mondial, scor 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, in patru ore si 11 minute și a devenit campionul de anul acesta. Grecul Tsitsipas a caștigat primele doua seturi și parea ca sarbul nu mai are putere,…

- Jucatoarea ceha Barbora Krejcikova, locul 33 WTA, a castigat, sambata, pentru prima data turneul de la Roland Garros la simplu feminin. Krejcikova a invins-o in finala pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 32 WTA si cap de serie numarul 31, scor 6-1, 2-6, 6-4, intr-o ora si 58 de minute,…

- Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, a avut de furca in meciul din optimile de finala ale turneului de la Roland Garros, cu italianul Lorenzo Musetti, locul 76 ATP, conform news.ro Cu o evolutie extraordinara, jucatorul de 19 ani a facut spectacol in primele doua seturi disputate cu titratul…

- Belarusa Arina Sabalenka, locul 7 in ierarhia tenisului feminin, a castigat sambata turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii de 2.549.105 euro, dupa ce a trecut in finala de australianca Ashleigh Barty, liderul mondial, in trei seturi, 6-0, 3-6, 6-4, cu trei saptamani inainte de Roland Garros,…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) a comentat in premiera decizia Federației de Tenis din Franța, care a amanat a cu o saptamana a Roland Garros. Turneul de la Paris, caștigat de Halep in 2018, se va juca acum intre 20 mai și 13 iunie, iar jucatoarea noastra spune ca aceasta decizie este in avantajul ei.…