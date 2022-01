Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a pierdut ultima sa incercare de a ramane in Australia si de a-si apara titlul la Melbourne, cu o zi inainte de inceperea turneului de Grand Slam de la Australian Open. Novak Djokovici a reactionat dupa decizia magistratilor australieni si a spus ca este extrem de dezamagit de decizia…

- Premierul australian Scott Morrison a declarat duminica, 16 ianuarie, ca decizia definitiva a tribunalului federal, de a mentine hotararea de anulare a vizei lui Novak Djokovic, este justa, și a precizat ca a fost luata pentru interesul public. „Tribunalul Federal din Australia a decis in unanimitate…

- Ministrul australian al Imigratiei, Alex Hawke, a declarat duminica, 16 ianuarie, ca decizia tribunalului federal de la Melbourne, de a-i mentine hotararea in cazul respingerii vizei lui Novak Djokovic, este cea justa, scrie news.ro . „Anularea vizei domnului Novak Djokovic a fost in interes public”,…

- Ministrul australian al Imigratiei, Alex Hawke, a declarat, duminica dimineata, ca saluta decizia tribunalului federal de la Melbourne de a-i mentine hotararea in cazul vizei lui Novak Djokovici. Politicile puternice de protejare a frontierei ne-au tinut in siguranta in timpul pandemiei, a mai spus…

- Novak Djokovic s-a aratat extrem de dezamagit de decizia tribunalului federal de la Melbourne , care a mentinut hotararea ministrului Imigratiei, Alex Hawke, de anulare a vizei. “As dori sa fac o scurta declaratie pentru a aborda rezultatele sedintei de astazi de la tribunal. Am nevoie de timp sa ma…

- Liderul ATP, Novak Djokovic, a facut duminica, 16 ianuarie, o scurta declaratie de presa in care s-a declarat extrem de dezamagit de decizia tribunalului federal de la Melbourne, care a mentinut hotararea ministrului Imigratiei, Alex Hawke, de anulare a vizei . El a precizat ca respecta decizia instanței…

- Liderul ATP, Novak Djokovici, a facut o scurta declaratie in care a spus ca este extrem de dezamagit de decizia tribunalului federal de la Melbourne, care a mentinut hotararea ministrului Imigratiei, Alex Hawke, de anulare a vizei. "As dori sa fac o scurta declaratie pentru a aborda rezultatele…

- Rafael Nadal a reacționat promt la situția în care se afla Novak Djokovic, cel care a câștigat procesul privind anularea vizei de intrare în Australia.Instanta din Melbourne a revocat, luni, anularea de catre autoritatile federale australiene a vizei de intrare în tara…