Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovici, locul 1 mondial, l-a invins pe spaniolul Rafael Nadal, locul 3 mondial, in patru seturi, dupa peste patru ore, si s-a calificat in finala la Roland Garros. Djokovici s-a impus, scor 3-6, 6-3, 7- 6 (7/4), 6-2, dupa patru ore si 11 minute de joc. Sarbul este pentru a…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 3 ATP, s-a calificat pentru a XV-a oara in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, conform news.ro El l-a invins, luni, cu scorul de 7-5, 6-3, 6-0, pe italianul Jannik Sinner, locul 19 ATP si cap de serie numarul 18, dupa un meci care…

- Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, si spaniolul Rafael Nadal, locul 3 mondial, vor juca finala turneului ATP Masters 1000 de la Roma, arata News.ro. Djokovici a trecut in semifinale de italianul Lorenzo Sonego, numarul 33 mondial, scor 6-3, 6-7 (5), 6-2. Nadal l-a invins in penultimul…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a calificat vineri in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dupa ce l-a invins, 6-3, 6-4, pe germanul Alexander Zverev, cel in fata caruia pierduse in urma cu o saptamana la Madrid, transmite AFP. Nadal, locul 3 ATP si al doilea favorit, s-a…

- Tenismanul german Alexander Zverev, locul 6 mondial, l-a invins sambata in doua seturi, 6-3, 6-4, pe austriacul Dominic Thiem, clasat cu doua pozitii mai sus in ierarhia internationala, si s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 2.614.465 euro.…

- Tenismanul german Alexander Zverev, locul 6 mondial, l-a invins sambata in doua seturi, 6-3, 6-4, pe austriacul Dominic Thiem, clasat cu doua pozitii mai sus in ierarhia internationala, si s-a calificat in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 2.614.465 euro.…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, numarul 5 mondial, a avut nevoie de doar 54 de minute pentru a accede in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, nelasandu-i nicio sansa francezului Benoit Paire, in fata caruia s-a impus in doua seturi, 6-1, 6-2, intr-o partida disputata…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, numarul 5 mondial, a avut nevoie de doar 54 de minute pentru a accede in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, nelasandu-i nicio sansa francezului Benoit Paire, in fata caruia s-a impus in doua seturi, 6-1, 6-2, intr-o partida disputata…