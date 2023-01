Stiri pe aceeasi tema

Tenismanul rus Daniil Medvedev il va intalni pe conationalul sau Karen Hacianov dupa ce au obtinut victorii in doua seturi, miercuri, in optimile de finala ale turneului ATP 250 de la Adelaide, dotat cu premii totale de 642.735 de dolari, potrivit Ageprres.

Manchester City s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei, dupa ce a invins, joi, pe teren propriu, echipa Liverpool, detinatoarea titlului, scor 3-2, informeaza News.ro.

Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul lider al clasamentului mondial, va incepe noul sezon la Adelaide, unde va participa la turneul ATP programat in acest oras din sudul Australiei, care va debuta pe 2 ianuarie, anunta mass-media de la antipozi, potriivit Agerpres.

Castigator sambata, in semifinalele Turneului Campionilor de la Torino, in fata rusului Andrei Rublev, scor 6-2, 6-4, norvegianul Casper Ruud va evolua, duminica, pentru tilu, contra sarbului Novak Djokovici, anunța news.ro.

Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 7 mondial si detinatorul titlului, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 5.415.410 euro, impunandu-se cu 6-4, 6-1 in fata rusului Karen Hacianov, intr-o partida disputata joi, potrivit Agerpres.

Tenismanul sarb Novak Djokovic, de noua ori castigator al turneului Australian Open, a declarat ca exista ''semne pozitive'' ca interdictia de trei ani de a intra in Australia va fi ridicata si astfel va putea juca in ianuarie la primul turneu de Mare Slem al anului, transmite Reuters.

Tenismanul austriac Dominic Thiem, locul 132 mondial, fost nr. 3 ATP, s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Anvers, dotat cu premii totale de 648.130 de euro, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-1, 1-6, 7-5, de argentinianul Francisco Cerundolo (28 ATP, favorit nr.

Tenismanul britanic Andy Murray (48 ATP) s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Gijon (Spania), dotat cu premii totale de 612.000 de dolari, dupa ce a trecut in optimi, in trei seturi, 2-6, 7-5, 7-6 (7/3) de argentinianul Pedro Cachin (61 ATP), anunța Agerpres.