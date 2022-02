Stiri pe aceeasi tema

- Decizie finala in legatura cu testele PCR ale lui Novak Djokovic. Campionul sarb a fost expulzat din Australia inainte de inceperea primului turneu de Grand Slam al anului, din cauza ca nu era vaccinat. Liderul mondial s-a bazat pe o scutire medicala ce atesta faptul ca a avut covid-19 in luna decembrie,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) a declarat, marti, ca ea este pro-vaccinare. Sportiva a catalogat situatia in care s-a aflat Novak Djokovic, expulzat din Australia pentru ca a intrat in tara nevaccinat, a fost una dificila pentru toata lumea. “Eu am fost tot timpul…

- Novak Djokovic a parasit Australia cu direcția Dubai, iar de acolo ar fi trebuit sa mearga spre Marbella (Spania), conform presei din Serbia. În ultimul moment, liderul ATP ar fi schimbat direcția, dupa cum informeaza Blic.rs. Conform jurnaliștilor sârbi, Nole ar fi fost vazut (exista…

- Novak Djokovic a aterizat in zorii zilei de luni la Dubai, dupa ce a fost expulzat din Australia, in urma anularii vizei sale de catre autoritatile din aceasta tara, a constatat un ziarist AFP, care a calatorit in acelasi avion cu tenismanul sarb, informeaza Agerpres. Liderul clasamentului…

- Deznodamant in cazul Novak Djokovic. Liderul tenisului mondial nu va juca la primul turneu de Mare Șlem al anului si a parasit Australia, imbarcat intr-un avion cu destinatia Dubai. Tenismenul a pierdut procesul cu autoritatile australiene.

- Novak Djokovic (34 de ani) parasește chiar in aceste momente Australia, dupa ce judecatorii Curții Federale au menținut in aceasta dimineața decizia expulzarii liderului mondial. Aventura lui Novak Djokovic in Australia a durat doar 11 zile și se incheie astazi, odata cu infrangerea suferita in instanța…

- Novak Djokovic a recunoscut ca a comis o „eroare umana, cu certitudine nu intentionata”, declarand la sosirea sa in Australia ca nu a calatorit in ultimele 14 zile precedand zborul. Intr-un comunicat , jucatorul sarb apreciaza o „eroare de judecata” primind in persoana un ziarist al cotidianului francez…

- Ilie Nastase reacționeaza in cazul lui Novak Djokovic. Numarul 1 mondial din tenisul masculin este reținut de autoritațile australiene intr-un hotel din Melbourne. Campionul sarb a incercat sa intre in Australia pe baza unei „scutiri medicale” ce i-ar fi permis acest lucru fara a fi vaccinat, așa cum…