Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, si Novak Djokovic a fost intrerupt, la scorul de 6-4, 3-6, 7-6 (9) pentru sarb, din cauza orei tarzii, vineri seara, in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon. Conform regulamentului celui de-al treilea turneu de Mare Slem…

- Argentinianul Juan Martin Del Potro, invins de tenismanul spaniol Rafael Nadal, 7-5, 6-7, 4-6, 6-4, 6-4, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, a apreciat acest meci si a precizat ca este fericit ca a jucat la acest nivel contra numarului unu mondial. "Dupa aproape cinci…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fost lider mondial, s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa o victorie in patru seturi cu japonezul Kei Nishikori, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2. Djokovic, acum locul 21 mondial, nu mai atinsese o semifinala de Mare Slem din septembrie…

- Jucatorul argentinian de tenis Juan Martin Del Potro il va intalni pe numarul 1 mondial, spaniolul Rafael Nadal, in sferturi, in turneul de Mare Slem de la Wimbledon. Marti, in optimi, Del Potro a trecut dupa un meci maraton, in patru seturi, 7-6 (7/1), 7-6 (7/5), 5-7, 7-6 (7/5), de francezul…

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer, detinatorul trofeului, s-a calificat luni in sferturile turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut in optimi de francezul Adrian Mannarino (26 mondial) in trei seturi 6-0, 7-5, 6-4. Federer, numarul 2 mondial, a ajuns la 32 de seturi…

- Jucatorul german de tenis Alexander Zverev, numarul 3 mondial, s-a calificat vineri in turul trei la turneul de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 6-4, 5-7, 6-7 (0/7), 6-1, 6-2, de americanul Taylor Fritz. Partida a inceput joi, insa s-a intrerupt din cauza intunericului,…

- Jucatorul croat de tenis Marin Cilic, numarul 5 mondial, finalist anul trecut, a fost eliminat joi in turul doi al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, de argentinianul Guido Pella, in cinci seturi, 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (7/3), 7-5, in timp ce, intr-o alta partida, Rafael Nadal (1 mondial) a trecut…

- Jucatorul moldovean de tenis Radu Albot (nr. 98 mondial) a produs o mare surpriza in primul tur al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingandu-l in cinci seturi, 3-6, 6-0, 6-7 (5/7), 6-2, 6-1, pe spaniolul Pablo Carreno (nr.12 mondial), al 20-lea favorit. Partida a inceput luni,…