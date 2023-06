Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a transmis un mesaj politic la finalul partidei in care l-a invins pe americanul Aleksandar Kovacevic in primul tur de la Roland Garros. Jucatorul sarb a scris pe obiectivul camerei de luat vederi „Kosovo este inima Serbiei. Opriti violenta”. Organizatorii nu prea au știu cum sa reacționeze…

- Calificat in turul doi la Roland Garros, Novak Djokovic a scris un mesaj politic despre independenta Kosovo pe camera de filmat de pe arena Philippe-Chatrier, luni, dupa victoria obținuta in fata lui Aleksandar Kovacevic.

- In absența marelui campion spaniol Rafael Nadal, absent de la Roland Garros 2023 din cauza unei accidentari, lupta pentru titlul din capitala Franței ramane deschisa oricarui rezultat. Prin prisma experienței acumulate și a renumelui sau principal favorit ramane Novak Djokovic, dar lupii tineri din…

- Irina Begu a inceput in forța turneul de la Roland Garros și a reușit sa se califice in turul doi, asigurandu-și un cec de 97.000 de euro. Sportiva din Romania a declarat la finalul partidei ca este mulțumit de jocul ei, dar a vorbit și despre situația delicata in care se afla Simona Halep, acuzata…

- Simona Halep este sprijinita moral de mai mulți fani din Romania care au inițiat o petiție online prin care cer ca jucatoarea de tenis sa nu mai fie harțuita, iar procesul ei sa se desfașoare cat mai rapid. Federația de specialitate a anunțat ca este de partea suporterilor care protesteaza și vor ca…

- Un scandal de proporții a izbucnit in mediul online, dupa ce pagina de Instagram Viperele Vesele, renumita pentru predicțiile și sursele lor infailibile, a dezvaluit detalii șocante din culisele show-ului Survivor Romania 2023. Ce mancare ar fi primit, de fapt, participanții concursului. Adevarul despre…

- Alexandra Stan a incins din nou atmosfera pe rețelele sociale, distribuind cateva fotografii care i-a facut sa suspine pe urmașii lui Adam. Fosta Faimoasa de la Survivor 2021 și-a etalat trupul fara de cusur, intr-o costumație sumara de invidiat. Alexandra Stan, criticata pentru ținutele purtate in…

- Catalin Cazacu și Ramona Olaru au format un cuplu pana de curand. Fanii lor au putut vedea pana acum in relația lor o serie de desparțiri și impacari ce parea sa nu aiba final. Cu toate astea, se pare ca cei doi au decis pana la urma sa mearga definitiv pe drumuri separate, iar acum […] The post Catalin…