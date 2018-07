Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic s-a calificat sambata in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6, 10-8, de numarul 1 mondial, spaniolul Rafael Nadal. Partida s-a intins pe parcursul a doua zile, fiind intrerupta vineri…

- Perechea romana Irina Begu Mihaela Buzarnescu s a oprit in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a fost invinsa, miercuri, de cuplul Nicole Melichar SUA Kveta Peschke Cehia , cap de serie numarul…

- Jucatorul argentinian de tenis Juan Martin Del Potro il va intalni pe numarul 1 mondial, spaniolul Rafael Nadal, in sferturi, in turneul de Mare Slem de la Wimbledon. Marti, in optimi, Del Potro a trecut dupa un meci maraton, in patru seturi, 7-6 (7/1), 7-6 (7/5), 5-7, 7-6 (7/5), de francezul…

- Jucatorul american de tenis John Isner s-a calificat luni pentru prima oara in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce l-a invins greu in optimi, in trei seturi, 6-4, 7-6 (8), 7-6 (4), pe grecul Stefanos Tsitsipas (35 ATP). La 33 de ani, Isner (10 ATP) atinge…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a semnat joi a 60-a victorie la turneul de Mare Slem de la Wimbledon invingandu-l in trei seturi, 6-1, 6-2, 6-3, pe argentinianul Horacio Zeballos (126 mondial) si calificandu-se in turul trei. Djokovic (21 mondial) nu a avut nicio problema in a se…

- Jucatorul croat de tenis Marin Cilic, cap de serie numarul 3 si finalist anul trecut, s-a calificat luni in turul doi al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut fara probleme, in trei seturi, 6-1, 6-4, 6-4, de japonezul Yoshihito Nishioka. Cilic, 29 de ani, numarul 5 mondial,…

- EUROSPORT LIVE VIDEO ONLINE Simona Halep - Angelique Kerber, sferturi de finala Roland Garros. Halep și Kerber se dueleaza, azi, in sferturile de finala de la Roland Garros, in prima lor confruntare pe taram francez. Liderul WTA de dinaintea turneului de la Paris, intalnește un fost lider mondial…

- Jucatorul austriac de tenis Dominic Thiem (8 ATP) s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce l-a invins marti in trei seturi, 6-4, 6-2, 6-1, pe germanul Alexander Zverev (3 ATP), in mai putin de doua ore de joc. Victoria lui Thiem a venit insa si pe fondul unei…