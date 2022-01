Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a fost reținut din nou in Australia, dupa ce autoritațile i-au retras viza pentru a doua oara și l-au declarat starul sarb un pericol public, scrie The Telegraph. Documente ale instanței arata ca sportivul in varsta de 34 de ani a fost reținut la o adresa din Melbourne, in timp ce apelul…

- Numarul unu mondial al tenisului masculin, Novak Djokovic, a fost trimis din nou intr-un centru de detentie in orasul Melbourne, dupa ce viza i-a fost anulata pentru a doua oara de guvernul australian, care sustine ca jucatorul nevaccinat impotriva Covid-19 constituie un pericol public, transmite AFP.…

- Novak Djokovic a ieșit din carantina dupa ce instanța a decis ca nu exista motive rezonabile pentru care autoritațile de la frontiera i-au anulat viza de intare in Australia, scrie BBC . O decizie privind anularea din nou a vizei lui Novak Djokovic nu va fi luata astazi, scrie The Sydney Morning Herald.…

- Audierea in instanța a lui Novak Djokovic este inca in desfașurare, dar acesta a fost eliberat temporar din detenție. Urmeaza a fi luata hotarare privind soarta vizei sale și șansa de a-și apara titlul de la Australian Open. Conform Mediafax, decizia a fost luata dupa ore de audieri in instanța, in…

- Instanța din Melbourne a decis ca viza lui Novak Djokovic de intrare in țara este legala și ca a fost abuziv anulata de autoritațile de frontiera. In plus, judecatorii au cerut ca Djokovic “sa fie eliberat in cel mult 30 de minute de la decizie”, iar toate bunurile sale, inclusiv pașaportul, sa-i fie…

- Jucatorul sarb de tenis, Novak Djokovic, liderul ATP, a multumit, intr-un mesaj pe Instagram, tuturor celor care-l sustin, el fiind in continuarea izolat intr-un centru din Melbourne, alaturi de imigranti din diferite tari ale lumii, in asteptarea judecarii apelului depus de avocatii sai la decizia…

- Potrivit unui comunicat al guvernului de la Belgrad, Serbia se asteapta ca Emery sa depuna un efort personal pentru ca Djokovic sa obtina o cazare adecvata pentru un sportiv de rangul sau, in asteptarea unei decizii judecatoresti cu privire la viza sa, pe care autoritatile australiene au revocat-o miercuri…