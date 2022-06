Novak Djokovic rămâne ferm în refuzul de a se vaccina împotriva COVID-19 Tenismanul sarb Novak Djokovic a ramas inflexibil cu privire la refuzul sau de a se vaccina impotriva Covid-19, chiar daca aceasta pozitie, care l-a facut deja sa rateze Openul Australiei in luna ianuarie, il va impiedica sa joace si la Openul Statelor Unite, in aceasta vara, informeaza AFP. Autoritatile americane mentin si in prezent obligativitatea vaccinarii pentru cei care doresc sa intre pe teritoriul Statelor Unite, iar atunci cand a fost intrebat, intr-o conferinta de presa inainte de Wimbledon, daca isi mentine pozitia in privinta vaccinarii, sarbul a raspuns laconic si ferm: „Da”. „In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

