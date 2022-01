Viza liderului ATP Novak Djokovici a fost anulata, duminica dimineata, de catre tribunalul federal din Melbourne, astfel ca acesta trebuie sa paraseasca Australia in urmatoarele ore. Judecatorul James Allsop a anuntat ca apelul lui Djokovic a fost respins si jucatorul trebuie sa achite costurile aferente. Decizia a fost luata in unanimitate de un complet de […] The post Novak Djokovic pierde procesul cu statul australian. Liderul ATP va fi expulzat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .