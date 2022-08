Novak Djokovic nu a primit permisiunea de a concura la US Open 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce se specula de saptamani bune a devenit de acum oficial: Novak Djokovic a anuntat pe retelele sociale ca nu va juca la US Open 2022. Sarbului nu i s-a permis intrarea in SUA din cauza faptului ca nu este vaccinat impotriva Covid-19. Este cel de-al doilea turneu major (Grand Slam) la care Nole…

- Sarbul Novak Djokovic, fost lider mondial al tenisului masculin, a declarat joi ca nu va putea veni la New York pentru a concura la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, care incepe saptamana viitoare.

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic s-a retras de la turneul ATP Masters 1.000 de la Montreal care debuteaza luni din cauza faptului ca nu este vaccinat anti-Covid. Anuntul a fost facut de organizatori, cu trei saptamani inaintea ultimului turneu de Mare Slem al anului, US Open, pe care Djokovic…

- Novak Djokovic (35 de ani,6 ATP) spera in continuare ca va putea participa la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Programat in perioada 29 august - 11 septembrie, la New York, US Open este ultimul Grand Slam al anului. In acest moment, Djokovic nu poate participa la turneu din cauza legislației…

- Organizatorii de la National Bank Open (fosta Rogers Cup) au anunțat lista capilor de serie pentru ediția din 2022, una care va debuta pe 8 august. Simona Halep este una dintre favorite pe tabloul feminin (se va juca la Toronto), in timp ce Daniil Medvedev este cap de serie numarul unu pe tabloul masculin…

- Tenismenul sarb, Novak Djokovic, a transmis in timp ce se afla la inaugurarea unui complex de tenis in Bosnia ca „nu este sfarsitul lumii” daca nu va juca la editia din acest an de la US Open, potrivit RMC Sport. Novak Djokovic nu poate participa la US Open pentru ca nu este vaccinat anti-Covid. Sarbul…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a primit wild card pentru Liga Campionilor, a anuntat, luni, Federatia Europeana de Handbal (EHF), noteaza News.ro. Astfel, “tigroaicele” vor evolua pentru al optulea sezon consecutiv in cea mai importanta competitie intercluburi la nivel european. Citește și:…

- Novak Djokovic a vorbit despre uriașul scandal din Australia, de la inceputul anului, atunci cand a fost expulzat pentru ca nu s-a vaccinat anti-Covid. Liderul mondial a dezvaluit ce decizie a luat in privința participarii la Australian Open 2023.