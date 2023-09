Novak Djokovic mai și ”ratează!” Lider mondial și caștigator la US Open, Novak Djokovic va rata turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai, care va avea loc intre 4 și 15 octombrie, pentru a se pregati pentru ultimele competiții ale anului. De patru ori invingator la Shanghai (2012, 2013, 2015, 2018), Djokovic a anuntat ca in acest an nu va juca intr-unul din orasele sale favorite, dar spera ca-i va intalni curand pe fanii chinezi, care mereu l-au primit cu „o afectiune incomparabila”, anunța Agerpres. Djokovic nu va participa la cele trei turnee din China, care preced Mastersul de la Shanghai, pentru a fi in forma la ultimele competitii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Lider mondial și caștigator la US Open, Novak Djokovic va rata turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai, care va avea loc intre 4 și 15 octombrie, pentru a se pregati pentru ultimele competiții ale anului.

