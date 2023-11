Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas s-a calificat vineri in semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Paris, unde il va intalni pe bulgarul Grigor Dimitrov.Stefanos Tsitsipas (25 de ani, numarul 6 ATP) l-a invins in sferturile de finala de la Paris pe rusul Karen Haceanov (27 de ani, numarul 15…

- Novak Djokovic s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dupa ce l-a invins in trei seturi, 4-6, 7-6 (7/2), 6-4, pe olandezul Tallon Griekspoor, intr-o partida disputata joi. Djokovic, numarul unu mondial, a avut nevoie de peste doua ore si jumatate pentru a-l…

- Novak Djokovic, principalul favorit, s-a calificat miercuri in optimile de finala ale turneului Masters 1.000 de la Paris (ATP), dotat cu premii totale de 5.779.335 euro, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-2, de argentinianul Tomas Etcheverry (31 ATP). Djokovic s-a impus in mai putin de o ora si…

- Antonela Roccuzzo, aparitie ravasitoare la gala in care Lionel Messi a castigat Balonul de Aur 2023. Sotia starului argentinian a intors toate privirile pe covorul rosu, la Theatre du Chatelet din Paris. Antonela l-a insotit pe Lionel Messi la gala care din capitala Frantei. I-a adus cu ea si pe cei…

- Holger Rune (20 de ani, locul 6 ATP) a caștigat un singur meci dintre ultimele 11 disputate. La auzul teoriei ca iubita lui, Caroline Donzella, ar fi de vina pentru forma proasta, sportivul danez a reacționat vehement. In urma cu un an, in noiembrie 2022, Holger Rune caștiga Mastersul de la Paris, dupa…

- Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz s-a calificat in semifinalele turneului ATP 500 de la Beijing, dupa ce a trecut in sferturi de norvegianul Casper Ruud, in doua seturi, cu 6-4, 6-2. Alcaraz s-a impus dupa o ora si 45 de minute de joc si va evolua in penultimul act impotriva italianului Jannik Sinner…

- Tenismenul sarb Novak Djokovic a castigat turneul ATP Masters 1.000 de la Cincinnati, dupa ce l-a invins dramatic in finala pe spaniolul Carlos Alcaraz, cu 5-7, 7-6 (9-7), 7-6 (7-4). Numarul doi mondial s-a impus la capatul unui meci care a durat aproape patru ore și și-a luat astfel revanșa fața de…