Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic s-a calificat sambata in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6, 10-8, de numarul 1 mondial, spaniolul Rafael Nadal. Partida s-a intins pe parcursul a doua zile, fiind intrerupta vineri…

- Novak Djokovic și Rafael Nadal au pus in scena o semifinala de Wimbledon care va ramane pentru mult timp in mintea iubitorilor de tenis, cei doi mari campioni fiind cu greu desparțiți dupa o partida care a durat cinci ore și 14 minute (10-8 in decisiv). Se actualizeaza.

- Novak Djokovic e nevoit sa aștepte de cateva ore (peste 6) pentru a putea disputa partida din semifinale de la Wimbledon cu Rafael Nadal. Sarbul și spaniolul sunt obligați sa aștepte sa se termine cealalta semifinala dintre Kevin Anderson, 8 ATP, și John Isner, 10 ATP, care dureaza de mai bine de șase…

- Rafael Nadal (1 ATP) și Novak Djokovic (21 ATP) se dueleaza astazi, in jurul orei 17:00, in cea de-a doua semifinala masculina de la Wimbledon. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE&FOTO pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Cealalta semifinala ii va pune fața in fața pe Kevin Anderson, 8…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: In turul anterior, John Isner a ieșit invingator in confruntarea dintre cei mai buni jucatori de serviciu de la acest turneu. El l-a invins pe Milos Raonic dupa patru seturi, doua dintre ele decise la tiebreak. In penultimul act, americanul il intalnește pe Kevin…

- WIMBLEDON 2018. Meciul zilei la Wimbledon este cel dintre Rafael Nadal si Juam Martin Del Potro, programat sa inceapa in jurul orei 17.00, ora Romaniei. Nadal il conduce pe oponentul sau argentinian cu 10-5 la intalniri directe, pe iarba are 2-0, insa argentinianul nu este in niciun caz atat de usor…

- Caștigator al titlului cu numarul 11 la Roland Garros, Rafael Nadal a reușit sa se califice pentru prima data dupa șapte ani in sferturile turneului de la Wimbledon. Ibericul a trecut in trei seturi (6-3, 6-3, 6-4) de Jiri Vesely. In aceeași faza a Grand Slam-ului londonez se mai afla nume mari precum…