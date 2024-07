Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (37 de ani, 2 ATP) l-a invins fara probleme pe Holger Rune (21 de ani, 15 ATP), in optimile turneului de la Wimbledon, scor 6-3, 6-4, 6-2. La finalul meciului, sarbul s-a razboit cu fanii, care l-au susținut pe adversarul sau pe parcursul partidei. Djokovic s-a calificat in sferturile…

- Novak Djokovic (2 ATP) a avansat in sferturile de finala de la Wimbledon, dupa ce l-a invins categoric pe Holger Rune (15 ATP) cu scorul de 6-3, 6-4, 6-2. In ciuda victoriei, marele campion sarb a avut un moment de rabufnire la finalul meciului, chiar in timpul interviului pe teren. Jucatorul de tenis…

- Numarul 2 ATP, Novak Djokovic, 37 de ani, septuplu campion la Wimbledon, s-a impus clar, 6-1, 6-2, 6-2, in turul 1 al turneului londonez in fața unui adversar inedit, cehul Vit Kopriva, 27 de ani, # 123 ATP, venit din calificari. Multe intrebari și dubii și-au gasit raspunsul dupa meciul din runda inaugurala…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, operat la genunchiul drept in urma cu trei saptamani figureaza pe tabloul principal de la Wimbledon si il va infrunta in primul tur pe cehul Vit Kopriva (locul 123 ATP), jucator provenit din calificari, potrivit tragerii la

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa o victorie in cinci seturi in finala de duminica impotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, informeaza Agerpres.Un meci maraton, care a durat mai bine de patru ore, intre doi…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a decis sa se opereze miercuri dimineata, la Paris, dupa accidentarea la genunchi care l-a fortat sa se retraga de la turneul de Mare Slem de la Roland Garros, desi reusise sa se califice in sferturile de finala, informeaza L’Equipe. Restul programului sau din aceasta…

- Novak Djokovic, 37 de ani, liderul mondial pana lunea viitoare, a decis sa efectueze in Paris operația la menisc. Este foarte probabil ca sarbul sa rateze Wimbledon 2024, obiectivul fiind de a se reface la timp pentru participarea la Jocurile Olimpice de vara. Marți, Novak Djokovic s-a retras oficial…

- „Sper ca Rafael Nadal va putea juca mult mai mult timp decat credem”, a declarat fostul mare tenisman elvetian Roger Federer despre rivalul sau spaniol, scrie site-ul eurosport.fr. In trecere miercuri prin localitatea franceza La Courneuve pentru a inaugura un teren de tenis impreuna cu o asociatie,…