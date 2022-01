Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Rafael Nadal si sarbul Novak Djokovic, tenismeni cu cate 20 de titluri de Mare Slem in palmares, ar putea fi adversari in semifinalele turneului Australian Open 2022, conform tragerii la sorti care a avut loc joi la Melbourne, conform Agerpres. Djokovic (34 ani), principalul favorit al…

- Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, va fi cap de serie numarul unu la Openul de tenis al Australiei, care va debuta pe 17 ianuarie, insa participarea sa la primul turneu major al sezonului ramane in continuare amenintata de problemele sale cu viza, legate de epidemia de Covid-19, informeaza…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a castigat, luni, apelul depus impotriva anularii vizei sale de Australia.Verdictul judecatorilor care ii permis tenismenului sa ramana in Australia vine cu o saptamana inaintea debutului primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open, transmite…

- Guvernul australian a subliniat, duminica, ca liderul mondial al tenisului Novak Djokovic „nu este vaccinat impotriva Covid-19″ si considera ca batalia sa juridica pentru a a ramane in Australia este sortita esecului, in ajunul analizarii recursului sau, informeaza AFP, citat de Agerpres. Intr-un raport…

- Jucatorul sarb de tenis, Novak Djokovic, liderul ATP, a multumit, intr-un mesaj pe Instagram, tuturor celor care-l sustin, el fiind in continuarea izolat intr-un centru din Melbourne, alaturi de imigranti din diferite tari ale lumii, in asteptarea judecarii apelului depus de avocatii sai la decizia…

- Potrivit unui comunicat al guvernului de la Belgrad, Serbia se asteapta ca Emery sa depuna un efort personal pentru ca Djokovic sa obtina o cazare adecvata pentru un sportiv de rangul sau, in asteptarea unei decizii judecatoresti cu privire la viza sa, pe care autoritatile australiene au revocat-o miercuri…

- Scandal de proporții cu tenismanul sarb Novak Djokovic in prim plan. Cel mai bun jucator al momentului a fost blocat pe aeroportul din Melbourne, unde a ajuns pentru a participa la turneul de Mare Șlem de la Australian Open.

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul 2 mondial, si-a confirmat prezenta la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, programat in luna ianuarie, in timp ce participarea campionului en titre, sarbul Novak Djokovic, ramane in continuare incerta, informeaza Reuters. Medvedev, invins…