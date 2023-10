Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic, moment de sinceritate dupa finala US Open 2023. Sarbul a scris istorie la Flushing Meadows, dupa ce l-a invins in ultimul act pe Daniil Medvedev. „Nole” a ajuns la 24 de titluri de Grand Slam si a egalat recordul detinut de Margaret Court. Sarbul era deja detinatorul recordului de turnee…

- Novak Djokovic a caștigat pentru a patra oara in cariera US Open și a intrat in istorie, egaland o borna istorica: 24 de turnee de Grand Slam cuceritte in cariera. Dupa acest succes, sarbul și-a rotunjit conturile cu o suma importanta. Iata cate miloane de dolari a primit Nole pentru titlul de la New…

- US Open 2023 | Novak Djokovic s-a calificat in semifinale! Sarbul continua drumul catre titlul de Grand Slam cu numarul 24 al carierei, dupa victoria in trei seturi cu Taylor Fritz, numarul 9 ATP. Djokovic s-a impus pe Arthur Ashe Stadium cu 6-1, 6-4, 6-4, dupa 2 ore si 38 de minute de joc. Pentru […]…

- Tenismenul sarb Novak Djokovic a castigat turneul ATP Masters 1.000 de la Cincinnati, dupa ce l-a invins dramatic in finala pe spaniolul Carlos Alcaraz, cu 5-7, 7-6 (9-7), 7-6 (7-4). Numarul doi mondial s-a impus la capatul unui meci care a durat aproape patru ore și și-a luat astfel revanșa fața de…

- Novak Djokovic a pierdut finala de la Wimbledon impotriva lui Carlos Alcaraz, iar oboseala se resimte din plin la cei 36 de ani ai sai. Campionul sarb a decis sa se retraga de la turneul ATP Masters 1000 de la Toronto, programat in perioada 7-13 august. Nole a menționat ca aceasta hotarare vine ca urmare…

- Toate marile vedete care au stat in public la finala Wimbledon Bineințeles ca jocul de tenis a fost in centrul atenției ieri, la finala Wimbledon. Titlul de Grand Slam a fost caștigat, la final, de Carlos Alcaraz. Spaniolul in varsta de 20 de ani a intrat in istoria tenisului mondial dupa jocul disputat…

- Invins de Carlos Alcaraz in finala epica de la Wimbledon, decisa in cinci seturi de colecție, Novak Djokovic i-a facut o caracterizare world-class ibericului. „Am caștigat niște finale epice pe care am fost foarte aproape sa le pierd. Poate ca aceasta este o afacere corecta, sa pierd un meci ca acesta.…

- Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in finala pe sarbul Novak Djokovic, in cinci seturi, cu 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Finala care i-a opus pe cei mai buni jucatori ai lumii in momentul de fata a fost una disputata, Alcaraz…