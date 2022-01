Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Laburist din Australia, aflat in opozitie, a cerut, duminica, demisia premierului Scott Morrison, afirmand ca a devenit "ridicol" pe plan mondial prin decizia de expulzare pentru ca nu este vaccinat a lui Novak Djokovic...

- Decizia de expulzare a liderului mondial ATP, Novak Djokovic, din Australia a provocat un tsunami mondial. Lumea s-a imparțit in doua tabere. Unii il susțin pe sportiv, in timp ce alții il pun la colț și-l judeca pentru faptele sale. Una dintre cele mai așteptate reacții a venit din partea Asociației…

- Judecatorii au respins ultimul apel al tenismenului sarb Novak Djokovic pentru anularea deciziei de a i se suspenda viza de intrare in Australia, potrivit BBC, citat de digi24.ro. Decizia instanței inseamna ca viza lui Novak Djokovic a fost anulata și ca va fi deportat din Australia. Astfel el nu va…

- Premierul Australiei, Scott Morrison s-a pronuntat cu privire la decizia de anulare a vizei lui Novak Djokovic, sustinandu-l pe ministrul imigratiei si spunand ca aceasta decizie a fost luata pentru a proteja sacrificiile facute de australieni in timpul pandemiei.

- Novak Djokovic a recunoscut, miercuri, intr-un comunicat dat publicitatii ca a comis o "eroare umana, cu certitudine nu intentionata", declarand la sosirea sa in Australia ca nu a calatorit in ultimele 14 zile de dinaintea zborulului. Liderul mondial al tenisului masculin a precizat, de asemenea, ca…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul masculin, a contestat joi in justitie decizia autoritatilor australiene de a-i anula viza si de a-l expulza din tara. Tenismenul a reușit sa obtina o suspendare a acestei decizii si in consecinta nu va fi expulzat. Novak Djokovic va ramane pana luni la…