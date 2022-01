Novak Djokovic: „Dumnezeu vede tot” „Dumnezeu vede tot, etica morala ca cel mai mare ideal de ridicare a spiritului. Bogația mea e spirituala, a lor materiala”…Acesta este un prim mesaj transmis de jucatorul de tenis Novak Djokovic, a carui notorietate a depașit zilele acestea limita, iar din pacate recordul nu este de sorginte sportiva. Novak Djokovic a transmis primul mesaj fanilor sai, de cand a fost obligat sa stea in izolare, la hotel, in Australia. Fratele sarbului a publicat mesajul primit pe telefon, prin SMS, conform B92 . Dupa un zbor de 14 ore, Novak Djokovic a fost interogat ieri de autoritațile australiene timp de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

